Cuaderno de Davos, día 5: El momento de las perspectivas y los balances

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla (derecha), gesticula junto a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, durante una sesión en el último día de la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, el 23 de enero de 2026. ( AFP )

El Foro de Davos (Suiza) echó este viernes el cierre, tras una de sus reuniones más intensas de los últimos años, con una jornada centrada en las perspectivas económicas y los riesgos globales, pero en la que sus oradores hicieron también balance de lo vivido estos últimos cinco días en la estación alpina.

La protagonista... Christine Lagarde

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y reconocida como la figura femenina más respetada que ha participado este año en el Foro de Davos, fue la protagonista de la última jornada de esta reunión, que cada año se cierra con un repaso de las perspectivas económicas del año que empieza.

Presente en el Foro durante la semana, Lagarde es también uno de los personajes más populares del evento, donde muchos de los asistentes intentan intercambiar al menos algunas palabras con ella.

Hoy se ha hablado... del impacto de la IA

El impacto de la IA centró hoy la sesión sobre las previsiones económicas. En ella, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, coincidieron en señalar a la inteligencia artificial como el elemento que, en los próximos años, afectará en mayor medida a la actividad económica. Y será para bien siempre y cuando se generalice su uso y no se quede restringida sólo para unos pocos.

La reflexión.... de Lagarde, en torno a la verdad y la confianza

"Creo que la confianza y la verdad van de la mano. Y lo que saco en claro de esta semana es que tenemos el deber de la verdad", dijo Lagarde, que advirtió de que "se necesita tiempo para generar confianza", pero "no se necesita mucho tiempo para perderla".

La imagen... el homenaje a Jane Goodall en Davos

Coincidiendo con la celebración del Foro de Davos, la céntrica Kulturplatz, en la arteria principal de la población alpina, acogió la escultura "MonkeyRock", del artista Joep van Lieshout, un homenaje a la "vida y obra" de la etóloga británica Jane Goodall, fallecida en 2025, pero también una llamada a la acción a favor de la Naturaleza.

"Su investigación transformó nuestra comprensión de los primates y redefinió el deber de la humanidad de proteger la Naturaleza", señalan sus promotores.

La curiosidad... el asistente al Foro, dentro del cuadro

Este año los asistente a Davos pudieron interactuar con la instalación "Human Atmospheres" (Atmósferas humanas), colocada en el corredor más frecuentado del Foro.

Se trata de una obra de arte a gran escala que a lo largo de esta semana proponía un entorno inmersivo para quienes, en medio del trajín de las reuniones, encontraran un segundo para detenerse frene a la gran pantalla y entrar en ella, como parte de la creación artística. EFE