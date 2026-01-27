Zelenski acusa a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

Destrozos en un edificio como consecuencia de un ataque ruso con drones sobre la ciudad de Odesa. ( EFE )

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este martes el ataque con drones ruso contra territorio de Ucrania, que volvió a tener entre sus principales objetivos el sistema energético del país, y dijo que este tipo de bombardeos socavan el proceso de negociaciones de paz.

"Cada uno de estos ataques rusos erosiona la diplomacia que está en marcha y socavan los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra", dijo Zelenski, que pidió a EE. UU., Europa y otros aliados de Kiev que alcen la voz contra los bombardeos de Rusia y dicten más sanciones contra Moscú.

Ucranianos y rusos se reunieron el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de EE. UU. para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto. Ambas partes esperan celebrar nuevas reuniones en este mismo formato trilateral en los próximos días.

Nuevo ataque

Rusia atacó anoche Ucrania con 165 drones, más de cincuenta de los cuales fueron dirigidos contra la ciudad portuaria de Odesa, donde instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles sufrieron daños y resultaron heridas más de veinte personas.

Según dijo Zelenski, las regiones de Dnipropetrovsk, Leópolis, Járkov, Mikoláyiv y Sumi también han sido objetivo del Ejército ruso en las últimas horas.

"Sin presión sobre el agresor las guerras no se detienen, como tampoco lo hacen sin apoyo para quienes defienden la vida", escribió también Zelenski en su mensaje, publicado en redes sociales.