×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rusia y Ucrania
Rusia y Ucrania

Rusia ataca infraestructura energética de Ucrania durante segunda jornada de negociaciones

Rusia reanudó los bombardeos con un ataque récord de misiles balísticos que dejó a cientos de miles de ucranianos sin luz ni calefacción en pleno frío extremo

    Expandir imagen
    Rusia ataca infraestructura energética de Ucrania durante segunda jornada de negociaciones
    Una estructura dañada en un complejo de la planta de energía térmica de Darnytsia que fue dañada por recientes ataques con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania, el 4 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa en curso. (EFE)

    Rusia atacó este jueves la infraestructura energética ucraniana, coincidiendo con la segunda jornada de negociaciones a tres bandas sobre Ucrania que tienen lugar en Abu Dabi, con mediación de EE. UU.

    "La aviación táctica-operativa, los drones de ataque, misiles y artillería de las agrupaciones militares rusas atacaron instalaciones de la infraestructura energética y de transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

    Defensa añadió que también bombardeó "bases de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, y depósitos de municiones".

    El Kremlin aseguró el lunes que sólo se había comprometido a mantener la tregua energética hasta el domingo, 1 de febrero, cuando estaba prevista en un principio la reanudación de las negociaciones en Abu Dabi.

    RELACIONADAS

    Nuevos bombardeos

    • Rusia reanudó los bombardeos el martes con un ataque en el que empleó un número récord de misiles de trayectoria balística, que volvió a dejar sin luz y calefacción a cientos de miles de ucranianos cuando las temperaturas caían de los 20 grados bajo cero.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó como un gran logro que el líder ruso, Vladímir Putin, hubiera aceptado, al menos, una tregua energética de una semana.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 