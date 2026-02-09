×
Ataque ruso a Ucrania
Ataque ruso a Ucrania

Rusia ataca infraestructura energética, transporte y un aeródromo en Ucrania

Ucrania denuncia ataque ruso con drones y misiles que dejó daños y un muerto en Odesa

    Rusia ataca infraestructura energética, transporte y un aeródromo en Ucrania
    Daños tras el bombardeo ruso de un barrio residencial en Kramatorsk (óblast de Donetsk) el 8 de febrero de 2026. (EFE)

    El Ejército ruso atacó nuevamente durante la última jornada la infraestructura energética y de transporte de Ucrania, además de un aeródromo y almacenes de combustible, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

    "La aviación táctica, los drones de ataque, misiles y artillería de las agrupaciones militares rusas atacaron instalaciones de un aeródromo militar, almacenes de combustible del sistema energético y la infraestructura de transporte utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el mando militar ruso en su parte de guerra diario.

    Según Defensa, el Ejército ruso atacó además emplazamientos temporales de las fuerzas ucranianas en 142 puntos.

    Drones y misiles

    Ucrania denunció este lunes que Rusia lanzó cerca de 150 drones y 11 misiles balísticos que han dañado infraestructuras residenciales y energéticas y también han alcanzado una subestación eléctrica en la región de Volinia en el extremo noroccidental, cobrando además una vida en la ciudad portuaria de Odesa.

    • La infraestructura energética dañada en Odesa es un conducto de gas, según ha informado en su canal de Telegram Oleg Kíper, el gobernador militar de la región homónima de la que es capital la ciudad.
    En Volinia, el ataque ruso ha dejado sin electricidad a 80,000 personas en la ciudad de Novovolinska, según ha explicado en Telegram el alcalde, Boris Karpus.

    Rusia lleva a cabo desde el comienzo de este año una intensa campaña de ataques aéreos a infraestructuras energéticas que ha dejado a millones de ucranianos sin agua, luz y calefacción durante días y ha alargado la duración de los apagones programados con que las autoridades hacen frente al déficit de generación que provocan esos bombardeos.

