Rusia descarta concesiones unilaterales para firmar un nuevo tratado de desarme con EE. UU.

Rusia no hará concesiones unilaterales en aras de firmar un nuevo tratado de desarme nuclear con EE. UU., en sustitución del Start III, que expiró la semana pasada, declaró este viernes el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.

"Si nuestros colegas (estadounidenses) esperan llegar a un acuerdo con nosotros sobre algo diferente y sobre unas bases diferentes, están muy equivocados. Cualquier concesión unilateral por nuestra parte es simplemente impensable, sobre todo, ahora", dijo el número dos de la diplomacia rusa a la agencia TASS.

A la vez, aseguró que Moscú desconoce por el momento cuál será la postura de la Administración de Donald Trump en las negociaciones sobre ese asunto.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó esta semana que Rusia respetará los límites contemplados por el tratado Start III, mientras Estados Unidos haga lo mismo.

El Tratado firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años, establece los siguientes límites: un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire.

Expiración del Start

La pasada semana Lavrov advirtió que "ha surgido un vacío" en materia de desarme con la expiración del Start, aunque añadió que "Rusia prefiere el diálogo" para garantizar la estabilidad estratégica con la firma de un nuevo tratado.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme, mientras Moscú dice respetar la postura de Pekín y exige también la participación en el futuro tratado de Francia y el Reino Unido.