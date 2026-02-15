El papa León XIV felicita el Año Nuevo Lunar e insta a que sirva para construir paz y prosperidad

×
El papa León XIV instó este domingo a que el Año Nuevo Lunar, que comienza el próximo 17 de febrero, sea una ocasión para mirar al futuro y construir "paz y prosperidad para todos los pueblos"

    El papa León XIV instó este domingo a que el Año Nuevo Lunar, que comienza el próximo 17 de febrero, sea una ocasión para mirar al futuro y construir "paz y prosperidad para todos los pueblos", tras el rezo del Ángelus dominical.

    "En los próximos días se celebra el Año Nuevo lunar, festejado por miles de millones de personas en Asia Oriental y en otras partes del mundo", señaló el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

    León XIV expresó su deseo de que esta "alegre fiesta" aliente a los ciudadanos a "vivir con más intensidad las relaciones familiares y la amistad", y que la celebración traiga "serenidad a los hogares y a la sociedad".

    Y añadió: "Que sea una ocasión para mirar juntos al futuro, construyendo paz y prosperidad para todos los pueblos".

    El Año Nuevo Lunar es la fiesta más importante del calendario asiático y cada año en estas fechas millones de personas se trasladan a diversas partes del continente para encontrarse con sus familias, lo que causa uno de los mayores movimientos de población del planeta.

    "Con los mejores deseos para el nuevo Año, expreso a todos mi afecto", concluyó el papa. EFE

