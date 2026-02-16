España brindará ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU

El gobierno comunista aplica un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible y reduces el transporte público. ( FUENTE EXTERNA )

España brindará ayuda humanitaria a través de la ONU a Cuba, país sumido en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores tras una reunión en Madrid del jefe de la diplomacia española y su homólogo cubano.

"España prestará ayuda humanitaria a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad", indicó un breve comunicado del ministerio, que no especificó calendario ni cantidades de la ayuda.

Contexto y consecuencias de la crisis en Cuba

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.

Frente a esta coyuntura, el gobierno comunista aplica desde el lunes un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible y reduces el transporte público, una actividad que ya estaba muy deprimida por el impacto de la prolongada crisis económica, con apagones y escasez de alimentos y medicinas.

"La situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo" estadounidense fue abordada en la reunión entre el ministro español José Manuel Albares y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló el comunicado, que no dio más detalles.

En el encuentro "reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamiento de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba", escribió en X Rodríguez.

El canciller cubano hizo una breve escala en Madrid tras visitar China y Vietnam.