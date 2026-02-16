Al menos cinco heridos por el descarrilamiento de un tren en Suiza debido a una avalancha

Un tren regional de BLS AG que viajaba de Goppenstein a Hohtenn descarriló este lunes a las afueras de la estación Stockgalerie, con al menos cinco personas heridas, según informó la policía cantonal de Valaisanne. ( EFE )

Al menos cinco personas resultaron heridas y una treintena tuvieron que ser evacuadas al descarrilar un tren este lunes en el cantón suizo de Valais (suroeste), según informó la policía local.

El descarrilamiento, al parecer causado por una avalancha, se produjo hacia las 7:00 de la mañana (6:00 GMT) en la línea Frutigen-Brig, cerca de la localidad de Goppenstein.

Interrupción de línea

El accidente ferroviario ha obligado a interrumpir la línea al menos hasta las 16:00, de acuerdo con la compañía nacional de trenes suizos (CFF por sus siglas en francés).