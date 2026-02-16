España crea un fondo de inversiones soberano que pretende movilizar 120 mil millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de "España crece", el nuevo fondo que promueve el Gobierno para continuar el impulso económico que se ha conseguido con los fondos europeos Next Generation. ( EFE )

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presentó el lunes un nuevo fondo soberano denominado "España crece" que prevé movilizar un total de 120,000 millones de euros (142,000 millones de dólares), de los que aproximadamente una quinta parte se destinará a construir 15,000 viviendas al año.

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, que han visto cómo el precio medio del metro cuadrado de alquiler se ha duplicado en diez años, según el portal inmobiliario Idealista.

El fondo "España crece", cuya creación fue anunciada a mediados de enero por Sánchez, pretende sustituir a los fondos europeos NextgenerationEU, que expirarán a finales de año tras haber desempeñado un papel esencial en la fuerte recuperación económica del país tras la pandemia de COVID-19.

En un primer momento, se nutrirá de 10,500 millones de euros de los fondos proporcionados por la UE, pero su objetivo final es movilizar 120,000 millones de euros "combinando la (inversión) pública con la privada", lo que equivale al "7 % del PIB" español, según detalló Sánchez.

De este montante, el nuevo fondo soberano dedicará "hasta 23,000 millones de euros" a la vivienda, "para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15,000 viviendas al año", añadió Sánchez, sin precisar en qué plazo se ejecutaría esta inversión.

Inversiones en energía y tecnología

El nuevo fondo también debe estimular las inversiones en energía, tecnología digital, inteligencia artificial y seguridad, entre otros aspectos, según el ejecutivo.

España ha sido uno de los dos principales beneficiarios de los fondos europeos de recuperación post-Covid, al recibir alrededor de 160,000 millones de euros en forma de subvenciones y préstamos.

Esta cuantiosa suma ha permitido apoyar enormemente la actividad económica del país, que presentó en 2025 un crecimiento de 2.8 %, casi el doble que en la zona euro.

En 2026, el Gobierno espera un aumento del PIB del 2.3 %, según precisó Sánchez este lunes.