Ataque de drones ucranianos provoca un incendio en refinería de sureña región de Krasnodar

Rusia lanzó contra Ucrania horas antes de una nueva ronda de negociaciones de paz entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington en la ciudad suiza de Ginebra un total de 29 misiles y 396 drones, según informó este martes en su parte matutino la Fuerza Aérea ucraniana. ( EFE )

Un ataque de drones ucranianos de largo alcance provocó un incendio en una refinería de la sureña región rusa de Krasnodar, según informaron este martes las autoridades locales.

"A consecuencia del ataque de drones se desató un incendio en la refinería de Ilsk. No hay víctimas. Resultó dañado un depósito de hidrocarburos. La superficie total del fuego es de unos 700 metros cuadrados", informaron en Telegram.

En la extinción de las llamas participan 72 bomberos y 21 máquinas, además de un tren de bomberos.

Durante el ataque también resultó dañado el edificio de una cochera de locomotoras en la localidad de Jútor Krasni.

El ataque a la refinería de Ilsk ha sido confirmado también por el Estado Mayor de Kiev, que dice tener constancia de un incendio en la infraestructura como consecuencia del bombardeo. El Estado Mayor ucraniano agregó en su comunicado sobre el ataque que trabaja para establecer la magnitud de los daños causados.

Un herido

En la vecina península de Crimea, el gobernador de la ciudad de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, informó del derribo de 24 drones.

Según informó en Telegram, los fragmentos de los artefactos derribados cayeron en varios distritos de la ciudad. Un niño resultó herido.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la noche fueron derribados 151 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas y los mares Negro y Azov.

El mayor número —un total de 38— fue derribado sobre la anexionada península ucraniana de Crimea, y otros 18 en Krasnodar.

El resto fue neutralizado sobre las regiones de Kaluga, Briansk y Kursk.

Sobre el mar Negro fueron derribados 50 y otros 29 sobre el mar de Azov.