Cuba
Cuba

España enviará alimentos y productos sanitarios a Cuba por importe de un millón de euros

El Gobierno español enviará ayuda humanitaria por un importe de un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, para paliar las necesidades del "pueblo hermano cubano", ante el endurecimiento del embargo de Estados Unidos a Cuba.

    España enviará alimentos y productos sanitarios a Cuba por importe de un millón de euros
    En concreto, anuncia que van a destinar un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad (EFE)

    Así lo asegura el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un audio grabado y difundido a los medios de comunicación, un día después de la reunión que mantuvo este lunes en Madrid con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

    "Ante el endurecimiento del embargo a Cuba y para paliar las necesidades del pueblo hermano cubano, España da una respuesta de emergencia", que se canalizará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), explica Albares.

    En concreto, anuncia que van a destinar un millón de euros en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, a través del programa mundial de alimentos y de la Organización Panamericana de la salud.

    Albares subraya que España "está siempre junto a todos los pueblos hermanos de América Latina" y, en este caso, con las necesidades de Cuba, y "mucho más este año" en el que, recuerda, se va a celebrar en noviembre la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

    En este punto, el jefe de la diplomacia española añade que el Gobierno español quiere impulsar ese acompañamiento "a todos los pueblos hermanos de América Latina". EFE

