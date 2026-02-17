Rusia ataca de forma masiva infraestructura energética en Ucrania, según Defensa

Rusia atacó la infraestructura energética ucraniana, comunicó este martes el Ministerio de Defensa ruso después de que la parte ucraniana denunciara ataques contra subestaciones eléctricas e instalaciones de generación de energía térmica.

"En las últimas 24 horas, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo (...) contra infraestructura energética de Ucrania", señala el parte castrense de Defensa publicado en Telegram.

Además, asegura haber atacado instalaciones del complejo militar-industrial y bases de producción y lanzamiento de drones.

En relación con la infraestructura energética, argumenta que era utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Se cumplieron los objetivos del ataque y fueron alcanzados todos los objetivos designados", añade.

Interrupciones del suministro de agua

Ucrania informó horas antes de un ataque de cerca de treinta misiles y casi 400 drones contra más de ocho regiones del país, lo que provocó interrupciones del suministro de agua y calefacción durante uno de los inviernos más duros en los últimos años.

También registraron daños en infraestructura de transporte, concretamente en las regiones de Donetsk, Sumi, Dnipropetrovsk y Cherníguiv.

Hoy mismo debe comenzar la próxima ronda de negociaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra.