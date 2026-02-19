Macron afirma que "nada" justifica la violencia tras la muerte de un activista de extrema derecha

El presidente Emmanuel Macron afirmó que en Francia no hay lugar para "los movimientos que adoptan y legitiman la violencia", después de que el activista Quentin Deranque muriera por una paliza.

El presidente Emmanuel Macron afirmó este jueves que en Francia no hay lugar para "los movimientos que adoptan y legitiman la violencia", después de que un activista de extrema derecha muriera por una paliza.

"Nada puede justificar la acción violenta, ni de un lado ni del otro, ni siquiera en un cara a cara que resulta letal para la República", declaró Macron en Nueva Delhi, donde concluye una visita oficial a India.

Muerte tras agresión

Quentin Deranque, de 23 años, falleció la semana pasada de una lesión cerebral tras haber sido agredido por al menos seis personas.

El ataque se produjo en Lyon, durante una protesta de la extrema derecha contra la intervención de una eurodiputada de izquierda radical, Rima Hassan, en una universidad de la ciudad.

Nueve sospechosos fueron detenidos, entre ellos el asistente parlamentario de Raphaël Arnault, un diputado del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).