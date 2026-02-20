×
Las amenazas de bomba en París también afectaron a la torre Eiffel y la estación de tren de Montparnasse, aunque no se realizaron evacuaciones en estos lugares

    Evacúan varios lugares de París, como la torre Montparnasse, tras una alerta de bomba
    Los registros en los lugares evacuados, por el momento, no detectaron ningún artefacto anormal. (FUENTE EXTERNA)

    Cinco lugares de París recibieron este viernes amenazas de bomba y algunos de ellos, como la torre Montparnasse o la universidad Sciences Po, fueron evacuados por precaución.

    • "Se ha recibido un aviso sobre un posible artefacto explosivo en varios lugares de la capital", confirmaron fuentes policiales a la cadena Franceinfo.

    Amenazas a la torre Eiffel 

    Las amenazas también afectaron a la torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse, pero ninguno de los dos lugares fue evacuado ni registrado, de acuerdo a esa emisora pública.

    El quinto lugar afectado fue la sala de conciertos Bataclan, que tampoco fue objeto de procedimientos por encontrarse cerrada.

    Los registros en los lugares evacuados, por el momento, no detectaron ningún artefacto anormal.

