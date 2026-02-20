Evacúan varios lugares de París, como la torre Montparnasse, tras una alerta de bomba

Los registros en los lugares evacuados, por el momento, no detectaron ningún artefacto anormal. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco lugares de París recibieron este viernes amenazas de bomba y algunos de ellos, como la torre Montparnasse o la universidad Sciences Po, fueron evacuados por precaución.

"Se ha recibido un aviso sobre un posible artefacto explosivo en varios lugares de la capital", confirmaron fuentes policiales a la cadena Franceinfo.

Amenazas a la torre Eiffel

Las amenazas también afectaron a la torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse, pero ninguno de los dos lugares fue evacuado ni registrado, de acuerdo a esa emisora pública.

El quinto lugar afectado fue la sala de conciertos Bataclan, que tampoco fue objeto de procedimientos por encontrarse cerrada.

