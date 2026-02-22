La Unión Europea espera que EE.UU. honre el acuerdo sobre aranceles alcanzado el año pasado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa en la sala de prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 20 de febrero. ( AFP )

La Comisión Europea instó el domingo a Estados Unidos a cumplir los términos del acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la UE, después del anuncio del presidente Donald Trump de nuevas subidas arancelarias globales tras una sentencia adversa de la Corte Suprema.

"Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos", declaró la comisión en un comunicado.

También exigió "aclaraciones completas sobre las medidas que Estados Unidos planean tomar" luego de la decisión de la corte.

La invalidación por la Corte suprema estadounidense de los derechos aduanales plantea un enorme interrogante sobre el futuro del acuerdo comercial, cuando el Parlamento europeo, inicialmente opuesto al texto se aprestaba a autorizarlo el martes.

Implicaciones del acuerdo

Este acuerdo, firmado el año pasado, facilitó a la UE limitar a 15% los derechos aduanales aplicados en Estados Unidos a la mayoría de sus productos, lejos del 30% que el presidente estadounidense amenazó con aplicar.

El eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, dijo en su cuenta X que pedirá el lunes "la suspensión de los trabajos legislativos hasta que dispongamos de una evaluación jurídica apropiada y compromisos claros de Estados Unidos".

"Es el caos tarifario total de parte de la administración estadounidense. Nadie comprende nada", agregó.

Mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15 % en EE.UU., pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes de EE.UU.

También reiteraron que aplicadas "de forma impredecible", estas medidas "son inherentemente disruptivas, minando la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales".

Finalmente, el Ejecutivo comunitario aseguró que mantiene un contacto "estrecho y continuo" con la Administración estadounidense y señaló que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefcovic, habló con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, este mismo sábado.

"Seguiremos trabajando para reducir los aranceles, tal y como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, al tiempo que actúa como ancla global para el comercio basado en normas", apuntó el comunicado.

Una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15 % en EE.UU., pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara, que tiene previsto votar el pacto entre Bruselas y Washington el próximo martes, decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.