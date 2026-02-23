×
príncipe Andrés arresto

Expríncipe vinculado a Epstein usó dinero del contribuyente para pagar masajes, según exfuncionarios

Andres fue detenido y posteriormente liberado en Norfolk, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público

    Expríncipe vinculado a Epstein usó dinero del contribuyente para pagar masajes, según exfuncionarios
    Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. (EFE)

    Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, utilizó dinero del contribuyente británico para costearse masajes y viajes mientras era enviado comercial del Reino Unido, según funcionarios retirados, informa este lunes la cadena BBC.

    Un exfuncionario que trabajó en el Ministerio de Comercio a principios de la década del 2000, se sintió tan molesto por la solicitud de Andrés de cubrir sus "servicios de masaje" que asegura que se negó a pagarlos, pero su opinión fue rechazada por sus superiores.

    • "Pensé que eso estaba mal... Dije que no debíamos pagarlos, pero al final lo pagamos de todos modos", declaró a la BBC sobre esa solicitud de Andrés, vinculada con una visita que hizo a Oriente Medio.

    El exalto funcionario afirmó haber quedado sorprendido por los desmesurados gastos del antiguo duque de York, como pagos por vuelos y habitaciones de hotel y cargos para su séquito.

    "No podía creerlo... era como si no fuera dinero real, como si no estuvieran gastando nada de su propio dinero", declaró esta fuente.

    Afirmó que los gastos se incluían en diferentes presupuestos, lo que dificultaba su rastreo, y resaltó que había poca certeza sobre quiénes formaban parte del séquito de Andrés.

    El pasado jueves, el expríncipe fue detenido y posteriormente liberado en Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.

    Según revelaron los medios, Andrés llegó a transmitir documentos sensibles del Gobierno al pederasta convicto Jeffrey Epstein.

