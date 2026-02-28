Macron pide reunión urgente de la ONU ante una "escalada actual peligrosa para todos"

El presidente francés, Emmanuel Macron, da una declaración antes de su almuerzo con el primer ministro esloveno (no en la foto) en el Palacio del Elíseo en París, Francia. ( EFE/EPA/YOAN VALAT / POOL )

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la "escalada actual" en Oriente Medio es "peligrosa para todos" y que "debe cesar", además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron sostuvo que el "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional".

"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", señaló el mandatario francés.

Es algo que considera "absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio".

Por otro lado, Macron indicó que "las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican" y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible.

En un momento que califica como "decisivo", aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la "seguridad del territorio nacional" y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

"Francia también está dispuesta a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan", precisó.

Conversaciones de Macron

Además de este mensaje, fuentes del Elíseo indicaron que esta mañana Macron mantuvo conversaciones telefónicas por separado con los dirigentes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania, así como con el líder de la región autónoma del Kurdistán.

También mantuvo una reunión telemática con los líderes del llamado bloque E3 -del que Francia forma parte junto a Alemania y Reino Unido-, de la que salió una declaración conjunta en la que los tres países pidieron a Irán volver a las negociaciones y abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados.

"No participamos en estos ataques, pero estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y socios de la región. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", indicaron.

Además de estos contactos internacionales, el presidente francés convocó una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional para las 18.00 horas (17.00 GMT), en la que participarán ministros y altos cargos con competencias relacionadas con esta nueva crisis en Oriente Medio.

Por la mañana, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, ya había pedido a los franceses en la región ser "prudentes", pero aseguró que los puestos diplomáticos franceses estaban preparados porque esta crisis se veía venir, aunque no se supiera el momento exacto en el que se podrían producir los ataques.

Como consecuencia de esta escalada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las consiguientes represalias iraníes, la aerolínea francesa Air France anunció este sábado la suspensión de todos sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

La medida afecta, por el momento, a los trayectos planeados para la jornada de este sábado, si bien en el caso de Tel Aviv las anulaciones son ya oficiales también para el domingo.