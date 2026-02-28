Iraníes pro Sha celebran en Londres los ataques y los llaman "intervención humanitaria"

Vista de la Manifestación de iraníes pro sha en Londres este sábado. ( EFE/ JAVIER OTAZU ELCANO. )

Dos centenares de iraníes partidarios del hijo del último Shah de Persia (y aspirante a nuevo Sha), Reza Pahlavi, celebraron hoy en Londres los ataques de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní, que llegaron a calificar de "intervención humanitaria".

Convocados por la organización 'Stage of Freedom' frente a Downing Street, la residencia del primer ministro británico, los asistentes portaban las banderas iraníes anteriores al régimen islámico (con un león en el centro) y retratos de Reza Pahlavi, y gritaron numerosas consignas para reclamar un nuevo estado encabezado por este último, quien ha vivido en el exilio en EE. UU.

"Aplaudimos esta intervención extranjera porque son ataques que no van contra el pueblo iraní, sino contra el régimen islámico", señaló desde la tribuna la oradora principal, que únicamente quiso ser identificada como Bita.

"Este régimen islámico no nos representa, y esto es un mensaje para Occidente: no queremos una reforma, queremos un cambio de régimen para no acabar como otros pueblos de Oriente Medio. Afortunadamente ya tenemos un líder, Reza Pahlavi", arengó a los congregados.

Un Irán "libre y democrático"

Según Bita, Pahlavi se ha comprometido a instaurar un Irán "libre y democrático", y ya cuenta con un plan muy claro "para la prosperidad del país", recalcó.

Tras ella subió a la tribuna otra oradora identificada como Samira Sahar, quien fue más lejos y envió un mensaje de reconocimiento a Estados Unidos e Israel: "Gracias por esta intervención humanitaria", dijo ante los aplausos de los asistentes, sin que ninguno de ellos objetara sobre las víctimas civiles que los bombardeos ya han causado.