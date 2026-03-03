Afganistán y Venezuela lideran en 2025 peticiones de asilo en la UE, que cayeron un 19 %

Las solicitudes de asilo en la Unión Europea (UE) cayeron un 19 % en 2025, en un año en el que los ciudadanos de Afganistán y Venezuela desplazaron por primera vez en una década a los sirios como las nacionalidades con más peticiones de protección en suelo europeo.

Según el balance anual de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA) publicado este martes, los países miembros recibieron unas 822,000 solicitudes el pasado año, lo que supone un "respiro" para los sistemas de acogida tras el pico alcanzado en 2023.

La agencia, con sede en Malta, advierte de que este descenso no responde tanto a una mejora de las crisis en origen, sino a cambios en las rutas migratorias y a decisiones judiciales clave.

Menos sirios y más afganos

El desplome de las peticiones de ciudadanos sirios, que cayeron un 72 % (apenas 42,000 solicitudes) tras el colapso del régimen de Bachar al Asad, tuvo el mayor impacto en el descenso del número total de solicitudes.

Esta situación ha llevado a la mayoría de las capitales europeas a congelar la tramitación de estos expedientes a la espera de evaluar la nueva realidad geopolítica en Damasco.

En contrapartida, Afganistán recuperó el primer puesto con 117,000 solicitudes (+33 %).

El repunte obedece a los efectos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, a finales de 2024, dictaminó que el trato del régimen talibán hacia las mujeres constituye persecución por motivos de género, lo que ha disparado las peticiones de asilo de afganas que ya residían en Europa pero que ahora formalizan su estatus.

Récord histórico de venezolanos

Los ciudadanos venezolanos protagonizaron en 2025 su mayor volumen de peticiones hasta la fecha, con 91,000 solicitudes, un 23 % más que el año anterior.

La EUAA vincula este incremento no solo a la inestabilidad interna en el país caribeño, sino al "efecto rebote" de las políticas restrictivas de Estados Unidos y a la imposición de visados en otros países de América Latina.

España sigue siendo el epicentro de este flujo: el 94 % de los venezolanos que llegan a la UE eligen territorio español para pedir asilo, atraídos por la lengua, los lazos familiares y la práctica habitual de las autoridades españolas de conceder protección por razones humanitarias cuando no se cumplen los requisitos estrictos de refugio.

El "muro" de los países seguros

La gran novedad regulatoria que afectará a los solicitantes de asilo es la primera Lista de la UE de Países de Origen Seguros, adoptada a finales de febrero.

Países con gran volumen de solicitantes como Colombia han sido incluidos en este listado.

Esto implica que sus ciudadanos se enfrentarán a procedimientos de asilo acelerados en frontera, dado que su tasa de reconocimiento es inferior al 20 %.

Según la EUAA, en 2025 aproximadamente la mitad de todas las solicitudes en la UE fueron presentadas por nacionales de países que no alcanzaban este umbral.

"Los estados deben aprovechar este respiro en las cifras para implementar el nuevo Pacto de Migración", señaló la directora de la agencia, Nina Gregori, advirtiendo de que la estabilidad actual es frágil ante la volatilidad geopolítica global.