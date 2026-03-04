×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ataque a Irán
Ataque a Irán

Defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado

    Expandir imagen
    Defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía
    Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental. (FUENTE EXTERNA)

    Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

    "Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado

    • Un resto de un proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota.

    Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado.

    Ataque de Irán

    El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

    La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

    El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del conflicto con Irán. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 