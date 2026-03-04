Papa León XIV implora la paz para el "mundo entero"

El Papa León XIV preside una Santa Misa con bendición e imposición de las cenizas en la Basílica de Santa Sabina, en Roma, Italia, el 18 de febrero de 2026. ( EFE )

El papa León XIV imploró este miércoles la paz para el "mundo entero" durante su tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano, ante los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro.

"Continuamos el camino cuaresmal en espíritu de penitencia y de conversión, implorando la misericordia y la paz de Dios para nosotros y para el mundo entero", dijo el pontífice durante el saludo a los fieles de lengua alemana.

Asimismo, al dirigirse a los peregrinos de lengua árabe, recordó la misión de la institución.

"La Iglesia está llamada a ser misionera entre todos los pueblos para llevar la buena nueva de que Jesucristo es nuestra paz. ¡Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal!".

Pedidos de paz

Desde el inicio del conflicto, León XIV ha pedido la paz en todas sus apariciones públicas.

El pasado domingo, tras el rezo del Ángelus, instó a las potencias internacionales a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable".

Asimismo, hizo un llamamiento a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis.

Por otro lado, este martes a su salida de la residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, insistió ante los periodistas en la necesidad de buscar soluciones diplomáticas "sin usar las armas".

"Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, está aumentando el odio en el mundo", dijo León XIV a los periodistas.