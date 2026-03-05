Rusia informa sobre canje de 200 prisioneros de guerra con Ucrania

Una imagen fija tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra a prisioneros de guerra rusos reaccionando después de un intercambio de prisioneros en un lugar no revelado en Bielorrusia. ( EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA )

Rusia informó este jueves de un canje de 200 prisioneros de guerra de cada bando con Ucrania, en el marco de los acuerdos alcanzados en las pasadas negociaciones de paz en Ginebra, y anunció que este viernes serán intercambiados otros 300 prisioneros de cada bando.

"Retornaron 200 soldados rusos. A cambio fueron entregados 200 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de la red de mensajería instantánea rusa MAX.

Asistencia necesaria

Según el mando militar ruso, en estos momentos los militares rusos se encuentran el Bielorrusia, "donde reciben toda la ayuda psicológica y médica necesarias", y posteriormente serán trasladados a Rusia.

El jefe del equipo ruso en estas negociaciones, Vladímir Medinski, escribió en su canal de Telegram que en total entre jueves y viernes serán canjeados 500 prisioneros de cada bando.

"Lo importante es que los nuestros regresarán", indicó.

El anterior canje de prisioneros tuvo lugar a principios de febrero tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en la que fueron intercambiados 157 cautivos de cada bando.