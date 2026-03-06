Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán, asegura Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, espera la llegada del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, para una cena de trabajo en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 3 de marzo de 2026. ( EFE )

Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán en Oriente Medio, aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, en una sesión de preguntas y respuestas con internautas en Instagram.

En ese intercambio, el jefe de Estado francés trató tranquilizar a sus interlocutores ante la preocupación suscitada por la escalada militar provocada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y que se ha extendido a la región.

"Entiendo perfectamente y comprendo su preocupación, pero quería ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella", dijo Macron en respuesta a un joven internauta la noche del jueves.

Recalcó que "Francia no está librando una guerra en esta región", pero "protege a los franceses, a sus aliados, y apoya al Líbano".

Precisamente, Macron anunció anoche un plan para acabar con las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés.

Refuerzos militares

En este contexto bélico, París ha enviado refuerzos militares a Oriente Próximo y Medio, incluyendo el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle para proteger a los ciudadanos franceses y apoyar a los aliados que se enfrentan a las represalias iraníes, especialmente para ayudar a interceptar drones y misiles, además de para facilitar el tráfico marítimo.

"De forma completamente pacífica, nos estamos movilizando para intentar asegurar el tráfico marítimo", explicó el jefe del Estado para recalcar que esa presencia militar forma parte de una estrategia defensiva y de estabilización.

Macron había anunciado el martes que estaba trabajando en el establecimiento de una coalición internacional para garantizar la seguridad de las rutas marítimas esenciales para la economía global en la región.

"Intentaremos ser lo más razonables y pacíficos posible porque ese es el papel de Francia", añadió Macron al enfatizar el compromiso de su país de priorizar la desescalada.