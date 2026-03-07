×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
explosión embajada Estados Unidos Oslo
explosión embajada Estados Unidos Oslo

Policía noruega investiga una explosión cerca a la embajada de Estados Unidos en Oslo

Testigos reportaron un fuerte estruendo en el área, mientras la policía asegura que se están tomando medidas de seguridad adicionales

    Expandir imagen
    Policía noruega investiga una explosión cerca a la embajada de Estados Unidos en Oslo
    Testigos reportaron un fuerte estruendo en el área, mientras la policía asegura que se están tomando medidas de seguridad adicionales. (FUENTE EXTERNA)

    La policía noruega investiga una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, que por ahora no ha dejado víctimas, según informó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.

    De acuerdo a la publicación, "aproximadamente a la 1:00 (00.GMT) se reportó una fuerte explosión en el lugar" a la que acudieron guardias, investigadores y servicios de emergencia y tras contactar a la embajada se confirmó que "no se reportaron heridos".

    • Testigos citados por medios locales confirmaron un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática.

    "La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EE.UU.", señaló la institución, mientras continúa la investigación, ya que "no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados".

    RELACIONADAS

    Mantener la seguridad

    "La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EE.UU.", señaló la institución amientras continua la investigación porque "no hay información sobre qué sucedió exactamente, ni quienes podrían estar involucrados".

    El incidente ocurre en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses debido a la guerra que Estados Unidos libra junto con Israel contra Irán, lo que ha llevado a incrementar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 