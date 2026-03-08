Rusia pide cumbre urgente de potencias ante riesgo de guerra global

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló este domingo que es el momento de convocar una cumbre de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en una entrevista para la prensa local.

"El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso convocar una cumbre de los cinco miembros permanente del Consejo de Seguridad de la ONU hace bastante tiempo, incluso antes de la COVID-19. Creo que ahora es el momento de implementar esta idea", señaló Lavrov.

"Creemos que Estados Unidos debe explicar sus planes y cómo se alinean con las normas definidas previamente", señaló Lavrov, en referencia a la guerra lanzada por Washington contra Irán, que en cambio no aludió a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recalcó también hoy esa ausencia del derecho internacional.

Sin derecho internacional

"Desafortunadamente, todos hemos perdido lo que llamamos derecho internacional. Francamente, ni siquiera entiendo cómo se puede exigir a alguien que se adhiera a las normas y principios del derecho internacional. En la práctica, ya no existe. De iure existe, pero de facto ya no existe", declaró Peskov.

Y atribuyó la situación de desestabilización en la que se encuentra Oriente Medio por la guerra de Irán a "un efecto acumulativo, derivado de una gran cantidad de conflictos regionales y problemas sin resolver" que ahora genera "consecuencias tanto económicas como políticas".

De este modo, comunicó nuevamente que Rusia en esta situación mirará por sí misma y sus propios intereses .

"(El presidente ruso, Vladímir) Putin tiene razón: en medio de esta tormenta perfecta que acaba de comenzar, debemos centrarnos en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en nuestro propio potencial", explicó.