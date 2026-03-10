Merz rechaza suspender las sanciones a Rusia por solidaridad con Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, llega a una conferencia de prensa tras una reunión del comité ejecutivo del partido CDU en Berlín, Alemania. ( EFE/EPA/CLEMENS BILAN )

El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este martes cualquier suspensión de las sanciones a Rusia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara en la víspera el levantamiento temporal de penalizaciones a las petroleras de Rusia.

"No hay motivo para pensar en relajar las suspensiones a Rusia", dijo el jefe del Gobierno alemán en una rueda de prensa en Berlín con su homólogo checo, Andrej Babis.

"Si tenemos que elegir entre sanciones y solidaridad, nuestra actitud está clara, estamos del lado de Ucrania", agregó Merz al tiempo que planteó que Alemania está lista si es necesario para aguantar una "fase" de elevados precios de hidrocarburos.

Según justificó Trump el lunes, su decisión busca "estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo", una región afectada por la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"La ayuda para Ucrania no debe pararse, tenemos que seguir apoyando para frenar la guerra de agresión rusa", subrayó Merz.

Apoyo de Alemania

Alemania es el país europeo que más apoyo militar ha prestado a Ucrania, con una cantidad estimada en 20,000 millones de euros hasta diciembre de 2025, según datos del Instituto de Kiel, un centro germano de estudios económicos que registra las ayudas internacionales al país invadido por Rusia.

Merz también comentó junto a Babis la valoración de Trump sobre la duración de los bombardeos de su país e Israel contra Irán, campaña militar de la que el presidente estadounidense afirmó el lunes que está "prácticamente terminada".

"Comparto la esperanza del presidente estadounidense de que esta guerra acabará pronto y si acaba pronto, veremos relativamente pronto una normalización de los mercados de petróleo y los mercados energéticos", indicó el canciller alemán.