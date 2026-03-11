DZ Mafia: la policía francesa asesta un duro golpe al narcotráfico en Marsella

Las detenciones se produjeron en diversas localidades de Marsella ( FUENTE EXTERNA )

La policía francesa asestó un duro golpe al principal cártel del narcotráfico de Marsella, segunda ciudad del país, conocido como DZ Mafia, que se saldó con 42 arrestos, entre ellos sus tres presuntos dirigentes, informa este martes el diario Le Parisien.

La operación tuvo lugar este lunes y martes en el marco de una investigación sobre la financiación de este grupo surgido durante la pandemia y que a través de métodos particularmente violentos se hizo con el control del tráfico de drogas de la ciudad mediterránea francesa.

Las detenciones se produjeron en diversas localidades del departamento de Marsella, pero también en varias prisiones del país, desde donde se dirigían las actividades del grupo, señala el rotativo.

Entre los arrestados figuran los que la policía considera como los principales dirigentes del grupo, apodados 'Mamine', 'Gaby' y 'La Brute', además de un abogado de Lyon sospechoso de permitir sus actividades en prisión.

Expansión y violencia del grupo criminal

DZ Mafia ha ido paulatinamente tomando el control del narcotráfico en Marsella, una de las ciudades más gangrenadas del país por esta lacra, según las autoridades.

Asentado en actuaciones criminales violentas, inspiradas en los cárteles mexicanos, arrebató la hegemonía al clan Yoda, en una guerra que costó la vida a, al menos, 49 personas.

Las autoridades habían puesto de manifiesto la violencia de este grupo, así como el uso de adolescentes, en ocasiones menores de edad, para sus actividades criminales.

En los últimos meses sus actividades habían traspasado las fronteras del narcotráfico e incluía también otras operaciones mafiosas como la extorsión y el secuestro, y se habían implantado también en otras ciudades del sur, como Montpellier, Arles o Aviñón.

La eclosión de este grupo llevó al Gobierno a lanzar diversas operaciones de lucha contra el narcotráfico en Marsella y al ministro de Justicia, Gérarld Darmanin, a anunciar la creación de sectores aislados en las cárceles destinados a los dirigentes de organizaciones mafiosas.