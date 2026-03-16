24 años de cárcel para un empleado de una guardería inglesa por abusos sexuales a niños
La corte estableció que tras la cárcel, el condenado deberá cumplir un periodo de libertad condicional de seis años.
Un trabajador de una guardería que violó y abusó de niños pequeños a su cargo en Bristol, al oeste de Inglaterra, ha sido condenado a 24 años de cárcel, según dispuso este lunes el Tribunal de la Corona de esa ciudad inglesa.
Nathan Bennett, de 30 años, que abusó de pequeños de dos y tres años en la guardería Partou King Street de Bristol, había sido declarado culpable el mes pasado de ocho cargos: dos de violación, cuatro de agresión sexual y dos de agresión por penetración.
Además, la corte estableció que, tras la cárcel, Bennett deberá cumplir un periodo de libertad condicional de seis años.
Durante el juicio, varios padres y personal de la guardería declararon que habían expresado su preocupación por el comportamiento del trabajador hacia los menores a su cargo en febrero de 2025.
Comportamientos que generaron sospechas
- La Policía inició una investigación después de que el personal lo captara en las cámaras de seguridad metiendo mano en los pantalones de un niño, lo que llevó a su detención y al cierre de la guardería.
El personal observó que sentaba a los niños en su regazo durante largos periodos de tiempo, usaba pantalones con agujeros en la entrepierna y parecía tener un comportamiento posesivo con algunos menores, según el juicio.
Antes de dar a conocer hoy la condena, juez William Hart dijo que Bennet ha causado "graves daños psicológicos" a varias personas, pero que "nunca más estará en una posición similar" para abusar de menores.
"Usted es un delincuente peligroso", le dijo a Bennett.