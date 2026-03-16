El papa insiste en solución diplomática para Medio Oriente en conversación con Mahmud Abás

El Papa León XIV ha insistido en buscar una solución a través el diálogo. ( EFE )

El papa insistió este lunes en que la paz en Oriente Medio debe alcanzarse a través del diálogo "político y diplomático" y bajo el "pleno respeto del Derecho Internacional", durante una conversación telefónica con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

León XIV recibió esta mañana una llamada de Abás "sobre los preocupantes acontecimientos del conflicto en Oriente Medio y las condiciones de vida del pueblo palestino", informó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado.

"Durante la conversación el papa reiteró el compromiso de la Santa Sede a favor de la paz e insistió en que debe alcanzarse "mediante el diálogo político y diplomático y el pleno respeto del Derecho Internacional", se añade en la nota.

Este contacto telefónico se produce tras el encuentro oficial que ambos líderes mantuvieron en el Vaticano el pasado 6 de noviembre de 2025.

Una solicitud reiterada

El papa llamó este domingo a que cesen las bombas en Oriente Medio y expresó su temor a que el conflicto se extienda a otros países de la región, en un mensaje al final del rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

"Queridos hermanos y hermanas, desde Irán y todo Oriente Medio siguen llegando noticias que causan profunda consternación", dijo el papa, asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Y agregó: "A los episodios de violencia y devastación y al clima generalizado de odio y miedo se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, vuelvan a sumirse en la inestabilidad".

Muertos de la guerra en Irán

El Ministerio iraní de Salud declaró el 8 de marzo que más de 1,200 personas habían muerto, entre ellas unas 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años, y que más de 10,000 civiles resultaron heridos.

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, por su parte registró el 11 de marzo más de 1,825 muertos, de los cuales cerca de 1,300 eran civiles, entre ellos al menos 200 niños.

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