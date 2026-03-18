Países de la OTAN discuten la "mejor forma" de reabrir el estrecho de Ormuz, afirma Rutte

En medio de la controversia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control del estrecho de Ormuz, la OTAN informó que desarrolla maniobras desde hace una semana, que reúnen a cerca de 30,000 soldados de 14 países. ( EFE )

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este miércoles que los miembros de la Alianza están discutiendo cómo reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"He estado en contacto con muchos aliados y estamos de acuerdo en que debe de abrir de nuevo. Los aliados están discutiendo de forma colectiva cuál es la mejor forma de hacerlo", dijo Rutte en rueda de prensa conjunta con los ministros noruegos de Exteriores, Espen Barth Eide, y Defensa, Tore O. Sandvik en Bardufoss (norte de Noruega).

Rutte resaltó que la OTAN ha dicho "colectivamente" en varias ocasiones que Irán no puede tener capacidad nuclear o para disparar misiles balísticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido hace unos días a sus aliados en la OTAN apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, pero ante le negativa expresa de varios, aseguró que ya no era necesario.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", declaró en la plataforma Truth Social Trump la víspera.

Reunión para decidir

Rutte se reunió esta mañana en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y viajó después a la localidad de Bardufoss para observar las maniobras organizadas por la OTAN desde hace una semana y que reúnen a cerca de 30,000 soldados de 14 países.

Las maniobras, denominadas "Cold Response" (Respuesta Fría), incluyen también el norte de la vecina Finlandia, simulan una guerra contra un enemigo ficticio y tienen como objetivo reforzar la capacidad defensiva de la OTAN y de Noruega en el flanco norte y contribuir a una disuasión creíble, según explicó el Ministerio de Defensa noruego.

"He estado en contacto con muchos aliados. Todos coincidimos, por supuesto, en que ese estrecho tiene que volver a abrirse. Y lo que sé es que los aliados están trabajando juntos, debatiendo cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo", dijo Rutte, según la AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado repetidamente a otros países a enviar buques de guerra para escoltar convoyes de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

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