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Atentado terrorista
Atentado terrorista

Detienen a hombre que iba a accionar un explosivo para atacar un banco americano en París

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación

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    Detienen a hombre que iba a accionar un explosivo para atacar un banco americano en París
    La policía francesa acordona la fachada de la sede de una sucursal del Bank of America en la calle de la Boétie de París, en la que una patrulla logró desarticular durante la madrugada un ataque terrorista al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo. (EFE/CATALINA GUERRERO)

    Las autoridades francesas lograron desarticular esta madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una turística zona del oeste de la capital francesa.

    Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación.

    Investigación del atentado

    La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la última madrugada cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.

    • De acuerdo con 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

    La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París. 

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