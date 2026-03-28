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Papa León XIV
Papa León XIV

El papa pide a los jóvenes momentos de escucha y silencio ante "mensajes, reels y chats"

El pontífice también dedicó tiempo a saludar a los jóvenes también los invitó a "entregarse por completo al Señor y a los demás"

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    El papa pide a los jóvenes momentos de escucha y silencio ante mensajes, reels y chats
    El Papa León XIV llega a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. (EFE/ MASSIMO PERCOSSI)

    El papa León XIV pidió a la juventud "momentos de silencio y de escucha, para acallar el frenesí del hacer y del decir, de los mensajes, los reels y los chats", en un encuentro con jóvenes en Mónaco, donde se encuentra de visita este sábado.

    En esta visita de apenas 9 horas al principado de Mónaco, León XIV se trasladó a la iglesia de Santa Devota para un encuentro con los jóvenes.

    Tras escuchar algunos testimonios lamentó que "vivimos en un mundo que parece ir siempre de prisa, ávido de novedades, amante de una fluidez sin vínculos, marcado por una necesidad casi compulsiva de cambios continuos: en las modas, en la apariencia, en las relaciones, en las ideas e incluso en dimensiones constitutivas de la identidad de la persona".

    Vacío interior

    Aseguró que el vacío interior que a veces prueban los jóvenes "no se llena con cosas materiales y pasajeras, ni siquiera con el reconocimiento de miles de "me gusta", o con afiliaciones condicionantes, artificiales, a veces incluso violentas".

    "Hay que despejar la puerta del corazón de estas cosas, para que el aire sano y oxigenante de la gracia pueda volver a refrescar y revitalizar sus habitaciones, y para que el fuerte viento del Espíritu Santo pueda volver a henchir las velas de nuestra existencia, impulsándola hacia la verdadera felicidad", indicó el papa.

    Y aseguró que todo esto, "requiere oración, momentos de silencio y de escucha, para acallar el frenesí del hacer y del decir, de los mensajes, los reels y los chats, y para profundizar y saborear la belleza de estar juntos de verdad y de manera concreta"

    El papa estadounidense que dedicó después tiempo a saludar a los jóvenes también los invitó a "entregarse por completo al Señor y a los demás".

    "El mundo necesita de su testimonio para superar las derivas de nuestro tiempo y afrontar sus desafíos, y sobre todo para redescubrir el buen sabor del amor a Dios y al prójimo", añadió. 

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