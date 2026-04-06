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ciberataques Rusia Estados Unidos
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Rusia acusa a Estados Unidos por presuntos ciberataques contra su territorio

Las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de alojamiento web fueron el objetivo de los mayores ataques

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    Rusia acusa a Estados Unidos por presuntos ciberataques contra su territorio
    Las autoridades rusas acusaron a Estados Unidos de los recientes ciberataques contra su territorio. (FUENTE EXTERNA)

     La agencia estatal rusa de telecomunicaciones Roskomnadzor, encargadas de vigilar y censurar la red informativa en el país, señaló este lunes que la mayor cantidad de ciberataques sufridos por Rusia proceden de Estados Unidos.

    "Según los datos de monitoreo del período comprendido entre el 16 y el 22 de marzo de 2026, Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de ciberataques", precisó Roskomnadzor, según recoge la agencia informativa TASS.

    De este modo, EE.UU. es el origen del 37,6 % de todos los ataques que tienen por objetivo las infraestructuras digitales rusas, seguido de Alemania (15,2 %) y Reino Unido (11,1 %).

    Alcance de los ciberataques

    Las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de alojamiento web, los servicios estatales y las empresas desarrolladoras de software y el sector financiero, fueron el objetivo de los mayores ataques.

    • Los analistas de Roskomnadzor observaron una relación directa entre la actualidad informativa, que coincidió con las noticias del bloqueo de Telegram en el país, y la intensidad de los ataques.

    "La carga de trabajo de Roskomnadzor se multiplicó por diez", afirmaron.

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