Los franceses liberados en Irán denuncian el "infierno" vivido durante casi cuatro años

Jacques Paris y Cecile Kohler, ciudadanos franceses liberados por Irán tras tres años y medio de detención, caminan por el Palacio del Elíseo durante su visita ofrecida por el presidente francés Emmanuel Macron, en París, Francia. ( EFE/EPA/TOM NICHOLSON / POOL MAXPPP OUT )

Los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, liberados tras casi cuatro años de detención en Irán acusados de espionaje, dijeron este miércoles en el Palacio del Elíseo que salieron de "un infierno" marcado por "el horror cotidiano" y "la arbitrariedad permanente", y que son conscientes de que se han salvado "por poco".

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo, Kohler y Paris expresaron su alegría y alivio por haber podido regresar hoy a Francia.

"Estamos aliviados de volver a ver a nuestros seres queridos", declaró Kohler, quien dio las gracias a los servicios del Estado implicados en la liberación de ambos.

La profesora describió su cautiverio como una experiencia de incertidumbre constante.

"Hemos vivido la arbitrariedad permanente. Somos conscientes de hasta qué punto nos hemos salvado por poco, porque podría haber sido aún peor", afirmó.

Por su parte, Paris denunció las condiciones de detención, que calificó de "inhumanas", y evocó la dureza de los más de tres años y medio de cautiverio en Irán.

La pareja, detenida en Irán al final de un viaje turístico por acusaciones de espionaje y posteriormente sometida a arresto domiciliario tras salir de prisión en noviembre pasado, aseguró que su prioridad ahora es "transmitir un mensaje de esperanza".

"No estamos quebrados, vamos a dar testimonio" de su experiencia como prisioneros en Irán, subrayó Paris.

Ambos llegaron a la capital francesa este miércoles en un vuelo comercial que aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle poco antes de las 09:00 horas locales (07.00 GMT), donde fueron acogidos por equipos del Centro de Crisis del Ministerio de Exteriores y pudieron reencontrarse con sus familiares.

En el Elíseo, fueron recibidos por Macron con un abrazo en los jardines del palacio.

Ambos habían llegado el día anterior a Bakú, la capital de Azerbaiyán, en un convoy diplomático por carretera procedente de la embajada francesa en Teherán, donde habían permanecido bajo arresto domiciliario durante cinco meses.

Regreso a Francia

En una intervención esta mañana al inicio de un Consejo Nacional de Defensa, el jefe del Estado francés celebró el regreso de los dos ciudadanos franceses al país, calificó su liberación como "un profundo alivio" y destacó que se trata del resultado de "un esfuerzo de muy larga duración".

La Presidencia francesa subrayó que las gestiones diplomáticas se intensificaron en un contexto especialmente complejo, marcado por el conflicto iniciado el 28 de febrero en Irán por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, al tiempo que destacó el papel de mediación de Omán y el trabajo continuado de los distintos responsables de Exteriores, así como de los equipos diplomáticos sobre el terreno.

Cécile Kohler, profesora de letras, y Jacques Paris, profesor jubilado, fueron detenidos el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán.

Encarcelados, entre otros lugares, en la prisión de Evin, fueron condenados en octubre de 2025 a 20 y 17 años de prisión, respectivamente, por espionaje, entre otros cargos, antes de ser puestos en libertad el pasado 4 de noviembre, aunque con la prohibición de salir de Irán.