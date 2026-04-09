Putin aún no ha tomado una decisión sobre posible tregua pascual, dice el Kremlin

El presidente ruso Vladímir Putin mantiene una reunión por videoconferencia para discutir la situación en Daguestán, afectada por graves inundaciones, desde la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, Rusia. ( EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK )

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aún no ha tomado una decisión sobre la declaración de una tregua con ocasión de la Pascua ortodoxa, que se celebra el 12 de abril.

"A día de hoy el comandante en jefe no ha tomado una decisión al respecto", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin rechazó el pasado 31 de marzo la propuesta del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de declarar conjuntamente una tregua durante la Pascua ortodoxa.

"Repetimos una vez más: Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar la correspondiente decisión para que lleguemos a la paz, no a un alto el fuego", dijo Peskov en esa ocasión.

También afirmó que Zelenski nunca propuso de manera "precisa" una tregua pascual, sino que habló de una tregua en general, algo a lo que se opone terminantemente el líder ruso, Vladímir Putin, ya que considera que Kiev la aprovecharía para rearmarse y movilizar más tropas.

No obstante, el presidente ucraniano insistió en su propuesta en unas nuevas declaraciones y pidió a Estados Unidos apoyar la tregua.

Treguas anteriores

En el pasado, Putin sí aceptó declarar unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas hace un año en la Pascua ortodoxa o en mayo de 2025 con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó en su momento el presidente de EE. UU., Donald Trump.