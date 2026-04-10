Macron abordó en el Vaticano el deseo de que la paz llegue con el diálogo y la negociación

Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV (izquierda) y al presidente francés Emmanuel Macron durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano. ( EFE/EPA/VATICANO )

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue recibido en audiencia este viernes por el papa León XIV.

Además, Macron posteriormente se entrevistó con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y en estas reuniones se abordó el deseo de que "se pueda restablecer la convivencia pacífica a través del diálogo y la negociación", informó en una nota el Vaticano.

"Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se hizo referencia a las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Francia. A continuación, se abordaron cuestiones relevantes de carácter internacional, con un intercambio de opiniones sobre las situaciones de conflicto en el mundo, con el deseo de que se pueda restablecer la convivencia pacífica a través del diálogo y la negociación", se lee en el breve comunicado.

Primera visita oficial

Macrón y su esposa, Brigitte, llegaron este viernes al Vaticano para mantener una audiencia con el papa, en la que supone la primera reunión entre ambos desde el inicio del pontificado el pasado 8 de mayo de 2025, aunque pudo saludarle durante la misa de inicio de pontificado.

Durante la audiencia, el mandatario francés regaló al papa una camiseta de la selección de Francia de baloncesto firmada por todos los jugadores, un volumen sobre la reconstrucción de Notre Dame de París, un mapa de 1617 de la zona del Misisipi realizada por misioneros franceses y un libro de George Bernanos.

A su vez, el papa le regaló un azulejo que representa la abundancia y el mensaje para la Jornada de paz de este año.

Para la ocasión, el mandatario francés vistió un traje oscuro, mientras que la primera dama optó por un vestido formal en color negro, siguiendo la etiqueta tradicional requerida para los encuentros con el pontífice.

El Palacio del Elíseo avanzó hace una semana que durante el encuentro estaba previsto abordar los principales aspectos de la relación bilateral entre Francia y el Vaticano, así como los desafíos planteados por la actualidad internacional.

Según el Elíseo, la audiencia servirá, además, para reconocer el papel del Vaticano y de León XIV en la promoción de la paz, el diálogo y la solidaridad entre los pueblos, y para reafirmar la voluntad de Francia de colaborar estrechamente con la Santa Sede en esos ámbitos.

Esta visita se produce tras la jornada de ayer jueves, en la que Macron visitó la Comunidad de Sant´Egidio, organización destacada en mediación internacional y diálogo interreligioso, donde mantuvo un encuentro con su fundador, Andrea Riccardi.