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niño encerrado furgoneta Francia
niño encerrado furgoneta Francia

Rescatan en Francia a niño de nueve años encerrado en una furgoneta durante más de un año

El padre del menor ha sido encarcelado tras admitir que lo recluyó para evitar su internamiento psiquiátrico, mientras su pareja está bajo control judicial

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    Rescatan en Francia a niño de nueve años encerrado en una furgoneta durante más de un año
    La casa y la zona donde fue hallado el niño desnudo y desnutrido. (FUENTE EXTERNA)

    Un niño de nueve años fue hallado por la policía desnudo y desnutrido en una furgoneta donde había estado encerrado desde hacía más de un año en un pueblo de Alsacia (Francia), informó este viernes la Fiscalía de Mulhouse (este) tras encarcelar a su padre y dejar bajo control judicial a su pareja.

    El menor fue descubierto el pasado lunes por la policía tras el aviso de una vecina que escuchó ruidos en el interior de la furgoneta, aparcada en un patio vecinal.

    El pequeño estaba en posición fetal tapado con una manta, sobre residuos y cerca de excrementos, y sin poder caminar debido a su prolongada inmovilidad. Vivía sin higiene, debía hacer sus necesidades en bolsas y botellas y llevaba meses sin ducharse.

    • Fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece ingresado, aunque fuera de peligro.

    El padre fue detenido 

    Según el fiscal, el padre, de 43 años, admitió haberlo recluido desde finales de 2024 para evitar su supuesto internamiento psiquiátrico, sin base médica, y deseado por su pareja, de 37.

    El hombre fue encarcelado e imputado por secuestro y privación de cuidados; mientras que su pareja lo fue por omisión de auxilio y quedó bajo control judicial, pero niega los hechos.

    El niño y sus dos hermanas, de 12 y 10 años, han sido puestos bajo protección de las autoridades.

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