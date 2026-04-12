Orbán reconoce su derrota electoral en Hungría y felicita al opositor Magyar por su victoria

Fotografía facilitada por el Departamento General de Comunicación del primer ministro húngaro que muestra al primer ministro húngaro, Viktor Orban (d), líder y candidato a primer ministro del partido gobernante Fidesz, y a su esposa, Aniko Levai (i), emitiendo sus votos en las elecciones generales celebradas en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. ( EFE )

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

"Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar", dijo ante sus seguidores el mandatario, cuyo partido Fisdez, obtuvo solo 56 de 199 escaños, con el 60 % de los votos escrutados, frente a los 136 de Tisza, la formación de Magyar.

Con más de dos tercios de los votos escrutados de las elecciones legislativas celebradas en Hungría este domingo, el líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, superan el umbral de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Tras el recuento de 72,4 % de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba a las 21.55 hora local (19.55 GMT) por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.

Súper mayoría en el Congreso

En caso de confirmarse esta "súper mayoría" (a partir de 133 escaños), Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

Reacciones a las elecciones en Hungría

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras la clara victoria electoral del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

"Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también felicitó al conservador Peter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas en Hungría y por el "apego" del pueblo húngaro a la Unión Europea.

"¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", afirmó Macron en sus redes sociales, tras conocer la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán.

Macron subrayó asimismo la voluntad de Francia de trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades húngaras para hacer "avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia".