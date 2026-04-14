Expertos de la ONU critican un proyecto de ley en Francia para luchar contra el antisemitismo

Expertos de la ONU advierten que una proposición de ley para luchar contra el antisemitismo, que suscita intensos debates en Francia, podría vulnerar la libertad de expresión y otros derechos humanos. ( FUENTE EXTERNA )

Una proposición de ley para luchar contra el antisemitismo, que suscita intensos debates en Francia, podría vulnerar la libertad de expresión y otros derechos humanos, advirtieron este martes expertos de la ONU.

El texto impulsado por la diputada Caroline Yadan, elegida en la circunscripción de franceses en el extranjero que incluye a Israel y que es afín al grupo parlamentario del presidente Emmanuel Macron, busca combatir las "nuevas formas" de antisemitismo.

Entre otras medidas, pide que se considere "apología del terrorismo" presentar ciertas acciones como un acto de resistencia y quiere tipificar como delito llamar a la destrucción de un Estado.

Judios e Israel

Sus detractores critican que se haga una amalgama entre los judíos e Israel y afirman que la propuesta es un intento de impedir cualquier crítica a la política del gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La proposición de ley "ampliaría peligrosamente la infracción, ya de por sí vaga y excesivamente amplia, de apología del terrorismo prevista por el derecho francés", consideraron en un comunicado los cinco expertos, que tienen mandato de la ONU pero no hablan en su nombre.

Según ellos, el texto "equipara la incitación al terrorismo o su glorificación con el antisemitismo y parece diseñado para restringir toda crítica legítima hacia Israel", afirman y defienden que "la crítica de Israel y del sionismo no constituye antisemitismo".

La proposición de ley empezará a examinarse el jueves en la Asamblea Nacional, la cámara baja. En Francia, una petición contra el texto superó las 700,000 firmas.

Entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron en Francia 504 actos antisemitas, un aumento del 134 % respecto al mismo periodo de 2023, según el Ministerio del Interior.