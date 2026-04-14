×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Europa

Italia suspende acuerdo de defensa con Israel tras tensiones recientes

El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término en los próximos días

    Expandir imagen
    Italia suspende acuerdo de defensa con Israel tras tensiones recientes
    El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
    (EFE)

    La jefa del gobierno italiano, la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció este martes que su país suspende el acuerdo de defensa con Israel, que implica el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.

    "En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", dijo Meloni a periodistas al margen de un acto en Verona (norte), según unas declaraciones recogidas por las agencias de prensa italianas ANSA y AGI.

    Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que "habría sido políticamente difícil mantenerlo".

    El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.

    Entre otros ámbitos, el acuerdo regula la cooperación entre ambos países en la industria de defensa, la formación de militares, la investigación y las tecnologías de la información.

    La oposición italiana llevaba meses pidiendo al gobierno que impidiera la renovación.

     Tensiones entre Italia e Israel

    Las tensiones entre Italia e Israel repuntaron la semana pasada después de que el gobierno italiano acusara a las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano.

    • Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.

    Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los "inaceptables ataques" de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 