Rusia atacó Ucrania entre la mañana y la tarde del miércoles con 21 misiles y 361 drones

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un dron ruso atacó un edificio residencial en Járkov, noreste de Ucrania. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército ruso lanzó entre las 9:00 y las 22:00 (hora local) del miércoles contra territorio ucraniano un total de 21 misiles de crucero y 361 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su canal de Telegram.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 20 de los misiles y 349 de los drones empleados por Rusia en este bombardeo contra la retaguardia ucraniana poco habitual por la franja horaria en la que fue lanzado, pues ambos bandos suelen lanzar sus ataques masivos de larga distancia contra territorio enemigo durante la noche y la madrugada.

Un misil y 12 de los drones no fueron neutralizados e impactaron en seis localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó asimismo de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros doce lugares de Ucrania.

Una persona murió en Odesa como consecuencia de este ataque masivo lanzado por Rusia a lo largo de la jornada del miércoles, según informaron las autoridades locales.

Te puede interesar Ucrania cesa funciones de Victoria Yakimova como cónsul honoraria en República Dominicana