Proposición de ley contra las "formas renovadas del antisemitismo" genera revuelo en Francia

La legisladora oficialista Caroline Yadan generó revuelo en Francia con su proposición de ley para luchar contra las "formas renovadas del antisemitismo". ( FUENTE EXTERNA )

Una diputada francesa generó revuelo en Francia con su proposición de ley para luchar contra las "formas renovadas del antisemitismo" que, para sus detractores, podría limitar la libertad de expresión y fomentar una amalgama peligrosa entre judíos e Israel.

El Parlamento debía debatirla este jueves, pero la legisladora oficialista Caroline Yadan acabó retirándola ante la movilización de la izquierda para impedir su voto. Según su grupo, el gobierno presentará en junio un proyecto de ley retomando la "totalidad" de sus propuestas.

Francia acoge la comunidad judía más numerosa de Europa. Desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, las autoridades francesas alertaron de un aumento de actos antisemitas. En 2025, fueron 1,320.

Ante este aumento, Yadan, elegida diputada por los franceses que residen en Israel y otros países mediterráneos, había presentado esta proposición para luchar contra el "odio antijudío", que, según su propuesta, se alimenta ahora "del odio obsesivo a Israel".

Sin embargo, sus detractores consideran que, de aprobarse, supondría un riesgo para la libertad de expresión y fomentaría una peligrosa confusión entre los judíos e Israel. Más de 700,000 personas firmaron una petición llamando a votar contra este texto.

Expertos de la ONU, el Sindicato de la Magistratura francés --considerado de izquierdas--, oenegés como Amnistía Internacional o la Liga de Derechos Humanos y partidos de izquierdas también se opusieron a esta iniciativa.

"Es una ley que hace algo extremadamente grave, ya que asimila a nuestros conciudadanos y conciudadanas judíos con la política genocida de Netanyahu", aseguró la diputada de izquierda radical Mathilde Panot, durante una protesta ante el Parlamento.

Ámbito del delito

Esta proposición preveía ampliar el ámbito del delito de apología del terrorismo, añadiendo la noción de "implícito", al tiempo que creaba un nuevo delito que sanciona los llamamientos a la destrucción de un Estado.

"El texto parte de una muy buena intención", pero "no será esta ley la que resuelva el problema" con una formulación "extraordinariamente torpe que abre la puerta a múltiples abusos o malas interpretaciones", afirmó a la AFP Nonna Mayer, investigadora en Ciencias Sociales.

Antes de que Yadan retirara el texto, una fuente del gobierno dijo a la AFP que, en caso de no prosperar, presentarían un proyecto de ley sobre la cuestión "trabajado con el conjunto de las fuerzas parlamentarias".