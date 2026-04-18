Lula da Silva pide al Consejo de Seguridad de la ONU reunirse y parar la "locura de guerra" en Irán

El presidente de Brasil, Lula da Silva, interviene durante la sesión plenaria que cierra la Global Progressive Mobilisation, este sábado 18 de abril de 2026 en Barcelona. ( EFE/ QUIQUE GARCÍA )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido que "cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo" y convoquen una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que "paren esa locura de guerra" en Irán.

"De este encuentro quiero decir al presidente (Donald) Trump, al presidente (Xi Jinping) y al presidente (Vladimir) Putin, a (Emmanuel) Macron y al primer ministro británico, que son los cinco miembros del Consejo de Seguridad, que cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo; convoquen una reunión y paren esa locura de guerra porque el mundo no soporta más", dijo Lula en el cierre de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona.

Aseguró que Brasil no tiene la riqueza ni los buques de guerra de Estados Unidos. Sin embargo, le envió un mensaje a Trump: "yo no quiero guerra, lo único que quiero decirle es que, aunque yo sea pobre, tenemos el carácter, la honestidad y la decencia de respetar los derechos de todos".

Críticas a la UE y mediación en conflictos

El mandatario inició su discurso en el cierre del foro en Barcelona agradeciendo al coanfitrión, su "querido" Pedro Sánchez, "por el hecho de que tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de Estados Unidos aterrizaran aquí y salieran de aquí para bombardear Irán".

Y, aunque terminó fundido en un abrazo con el presidente del Gobierno español, también expresó críticas a España y a la Unión Europea, al señalar que Brasil medió junto a India y Turquía para lograr un acuerdo que evitara que Irán enriqueciera uranio en 2010, el cual no fue aceptado.

"Cuando publicamos el acuerdo imaginé que nos iban a elogiar porque Irán no iba a enriquecer uranio. ¿Qué pasó? Que la UE y Estados Unidos no aceptaron el acuerdo, y ahora están aquí de nuevo difundiendo la idea de que Irán está construyendo una bomba atómica", criticó.

Lucha contra la extrema derecha

Lula llamó también a luchar contra la extrema derecha en todos los ámbitos, incluido internet, al que definió como un nuevo "campo de batalla": "disputar las redes virtuales es una tarea ineludible (...) La extrema derecha grita, miente y ataca, no podemos tener miedo de hablar más alto y con mucha responsabilidad".

Además, pidió "elegir la igualdad" y "estar siempre del lado del pueblo" y no tener "miedo de contraponer argumentos".

"Nuestro error es no apuntar con el dedo a los verdaderos culpables: un puñado de multimillonarios que concentra la mayor parte de la riqueza mundial. Ellos quieren que las personas crean que cualquiera puede hacerlo, alimentan la falacia de la meritocracia, pero patean la escaleras para que otros no tengan la misma oportunidad de subir. Ellos pagan pocos impuestos o nada, pisan a los trabajadores y destrozan la naturaleza", afirmó el mandatario brasileño.

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