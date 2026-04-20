El papa dice que toda forma de opresión, violencia o explotación niega el cristianismo

El Papa León XIV (C) llega para oficiar la Santa Misa en la explanada de Saurimo, Angola, el 20 de abril de 2026. ( EFE )

El papa León XIV aseguró este lunes que "toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira" niega los principios del cristianismo, en la misa que celebró en Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40.000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país.

En el intenso viaje del papa en África, quiso visitar la ciudad de Saurimo, capital de la provincia de Lunda-Sul, conocida como uno de los principales centros de extracción de diamantes del país y eje estratégico para la economía angoleña, en una zona que, al tiempo, conserva tradiciones ancestrales.

León XIV llegó en papamóvil a esta explanada después de visitar un centro de ancianos, y recorrió las calles de esta ciudad compuesta principalmente por barriadas de casas de barro y chapas de aluminio y donde también se congregaron otras 20.000 personas.

En su homilía, aseguró que Dios "ilumina nuestro presente" a pesar de que "muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza".

Y de nuevo también se refirió, como ha hecho en los países que ha visitado en esta gira africana, a la injusta repartición de la riqueza.

"Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos. Ante estos males, Cristo escucha el clamor de los pueblos y renueva nuestra historia; de cada caída nos levanta, en cada sufrimiento nos consuela y en la misión nos alienta", dijo.

Y agregó: "toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira niega la resurrección de Cristo, don supremo de nuestra libertad".

Dios no es un gurú o un amuleto

En su homilía ante varios miles de personas criticó "cuando la fe auténtica se sustituye por un comercio supersticioso, en el cual Dios se convierte en un ídolo al que sólo se recurre cuando nos conviene, mientras nos conviene".

Y advirtió de que los dones "del Señor -que siempre cuida de su pueblo- pueden convertirse en una exigencia, un premio o un chantaje y son malinterpretados precisamente por quienes los reciben".

"El relato evangélico nos hace comprender, por tanto, que existen motivos equivocados para buscar a Cristo, sobre todo cuando se le considera un gurú o un amuleto de la suerte", señaló.

También criticó a aquellos que buscan, no un maestro al que amar, "sino un líder al que venerar por interés propio".

Tras esta misa, el pontífice regresará a la capital angoleña para un encuentro con los obispos y religiosos del país, donde los católicos son el 48 %, y que será el último acto de su etapa en Angola, pues el martes volará a Guinea Ecuatorial.