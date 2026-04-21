León XIV y Giorgia Meloni recuerdan al papa Francisco al cumplirse un año de su muerte

El papa Francisco murió en su residencia dentro del Vaticano a los 88 años de edad. ( EFE )

León XIV llamó este martes a recoger el legado de su antecesor Francisco, en un mensaje con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa argentino cuyas "palabras y gestos permanecen", según el actual pontífice.

"En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", indicó Robert Prevost en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

El pontífice insta a recoger el legado de Francisco "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

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Este martes se cumple un año de la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, que será recordado en Roma con diversos actos, entre ellos, una misa en la Basílica de Santa María la Mayor, donde él mismo pidió ser enterrado.

En esa liturgia, se leerá un mensaje de su sucesor, León XIV, que se encuentra en la recta final de su viaje a África, donde hoy llegará a Guinea Ecuatorial.

Personaje influyente

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también recordó al papa Francisco, en el primer aniversario de su fallecimiento, como "una figura que influyó profundamente en nuestro tiempo y cuyo mensaje continúa vigente".

"Hace un año, el Papa Francisco regresó a la casa del Padre. Su recuerdo permanece muy vivo", indica la mandataria italiana en un mensaje difundido en la red social X junto a un foto donde se ve al pontífice junto a la primera ministra.

Meloni destaca que Francisco, "en su enseñanza, enfatizó constantemente el valor de la paz, el cuidado de los más vulnerables y la responsabilidad hacia los demás".

"Se dirigió al mundo con palabras sencillas, llegando tanto a creyentes como a no creyentes, y abordando también temas que afectan a la vida cotidiana", subraya.

Añade que conocer a Jorge Mario Bergoglio fue "un privilegio" como también lo fue la presencia del papa Francisco en junio de 2024 en la cumbre del G7 presidida por Italia, y que fue la primera para un pontífice.

"Fue un regalo inmenso que atesoro", manifiesta Meloni quien concluye su mensaje con un: "Gracias por todo, Papa Francisco", concluye.



