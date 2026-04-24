Diez países concentran dos tercios de las personas más afectadas por el hambre, denuncia informe

Dos tercios de las personas que enfrentaron crisis alimentarias el año pasado vivían en solo 10 países según un informe anual respaldado por la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Dos tercios de las personas que enfrentaron crisis alimentarias el año pasado vivían en solo 10 países, y un tercio de ellas en Sudán, Nigeria y República Democrática del Congo (RDC), según un informe anual respaldado por la ONU.

Los conflictos siguieron siendo el principal factor de la inseguridad alimentaria aguda, señaló el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, publicado este viernes y que se basa en datos de la ONU, la UE y organizaciones humanitarias.

Como conflictos y fenómenos climáticos extremos "podrían mantener o agravar la situación en muchos países", las perspectivas para 2026 son "sombrías", indica el informe.

"La inseguridad alimentaria aguda sigue estando fuertemente concentrada en 10 países -Afganistán, Bangladés, RDC, Birmania, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen", precisa el documento.

Las mejoras registradas en algunos países, como Bangladés y Siria, fueron "casi totalmente anuladas por deterioros notables" en Afganistán, RDC, Birmania y Zimbabue, añade.

Por primera vez en este informe, que alcanza su décima edición, se confirmó una hambruna en dos contextos distintos -en Gaza y en algunas regiones de Sudán- durante el mismo año.

Unos 266 millones de personas en 47 países o territorios experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en 2025, casi el doble de la proporción registrada en 2016, detalla el documento.

El informe también advierte sobre la fuerte disminución de la financiación de la ayuda humanitaria y señala que la guerra en Oriente Medio podría agravar las crisis existentes al aumentar el número de desplazados en una región que ya acoge a millones de refugiados, y al elevar el costo de los fertilizantes.

Guerra en Medio Oriente

El bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta clave de suministro de petróleo, hizo dispararse los precios de los fertilizantes, ya que estos dependen de insumos derivados del petróleo.

"Estamos en plena temporada de siembra", declaró a la AFP Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de la ONU.

"En mi opinión, es seguro que este choque alimentario actual -con el aumento tanto de los precios de la energía como de los fertilizantes- tendrá un impacto masivo en la producción", añadió.

Lario pidió más apoyo a los pequeños agricultores, por ejemplo invirtiendo en agua y cultivos resistentes al clima.