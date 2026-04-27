Bruselas avisa de posible escasez de queroseno si bloqueo de Ormuz se prolonga hasta junio

Fotografía tomada de la cuenta en X @CENTCOM del Comando Central de Estados Unidos de un destructor de misiles guiados estadounidense cerca de un buque de carga en el mar Arábigo. El Ejército de EE.UU. negó que buques comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. ( EFE )

La Comisión Europea advirtió este lunes de que, si fracasan las negociaciones entre Teherán y Washington y el bloqueo de Ormuz se prolonga, pueden surgir problemas de suministro de combustible para los aviones en Europa a partir de junio.

"Si la guerra continúa y no se encuentra una solución, después de junio empezarán a surgir problemas de escasez", señaló este lunes el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, en una entrevista con la emisora privada griega Skai.

El político conservador griego recalcó que "actualmente no hay un problema de escasez" de queroseno en los aeropuertos europeos.

No obstante, si la guerra y la inestabilidad continúan y el estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20 % del petróleo mundial, "no reabre hasta junio", entonces "la situación se complicará", señaló Tzitzikostas.

El comisario apuntó que en el próximo período habrá cancelaciones de vuelos y señaló que ya se están registrando, aunque estas se deben al repunte del precio del queroseno y no a una escasez de dicho combustible.

Un grave problema

"Actualmente nos enfrentamos a un grave problema en cuanto al aumento de los combustibles para la aviación", señaló y recordó de que aproximadamente el 40 % del coste operativo de un avión corresponde exactamente al queroseno.

Tzitzikostas señaló de que si la CE observa que el mercado de suministro de combustible "se contrae" después de junio, se liberarán las reservas de emergencia con las que cuenta la Unión Europea, siempre y cuando esta liberación se realice de manera que no genere mas problemas.

En ese sentido, recordó que desde la semana pasada todos los Estados miembros de la UE están obligados a notificar diariamente a la CE sobre sus reservas de emergencia disponibles.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo de Ormuz desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, evitando el paso de buques y petroleros, lo que ha causado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares.