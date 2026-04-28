Kallas insta a los socios de la UE a no comprar petróleo ruso y buscar alternativas

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, se reúne con el sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah, durante su visita al país con motivo de una reunión ministerial entre la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). ( EFE/X/KAJA KALLAS )

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, instó este martes a "socios en todo el mundo" a buscar alternativas al petróleo ruso, en medio de la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio que, aseguró, "está beneficiando" al Kremlin.

"Los ingresos procedentes del petróleo son los que Rusia está utilizando para financiar esta guerra (en Ucrania). Tenemos interés en que esta guerra termine. Y las guerras terminan cuando los agresores se quedan sin dinero para financiarlas", señaló Kallas.

Actualmente Kallas se encuentra en Brunéi para una reunión con cancilleres del Sudeste Asiático, región que ha recurrido a Moscú para suplir sus necesidades energéticas ante los bloqueos en el estrecho de Ormuz.

"Abogamos por diversificar las fuentes (energéticas) y encontrarlas en otros lugares, no en Rusia", defendió la jefa de la diplomacia europea al término de una reunión con los cancilleres de la la región, afirmando que es el "mensaje" de la UE a "socios en todo el mundo que buscan estabilidad".

Crisis energética

La crisis de suministro energético derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el marco de la cual se bloquea el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y gas -que en tiempos de paz se dirige sobre todo a países asiáticos-, "está beneficiando a Rusia", aseveró Kallas.

Muchos países de Asia -principal destino del combustible procedente del golfo Pérsico (entre el 84 y el 90 % del petróleo y cerca del 83 % del gas natural licuado)- se han acercado a Rusia para amortiguar los problemas de suministro y la subida de precios dentro de sus fronteras, entre ellos Indonesia, Filipinas, Tailandia, India y China.

Filipinas fue el primer país del mundo en decretar el estado de emergencia energética a finales de marzo, tras lo cual la única refinería del país, Petron, anunció la compra de 2.48 millones de barriles de crudo ruso, aprovechando asimismo el levantamiento temporal de sanciones por parte de EE. UU. al crudo de Moscú en tránsito.

Manila, con sus reservas de combustible en niveles críticos, admitió que busca la aprobación de Washington para compras adicionales, después de que la exención temporal venciera este mes.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, por su parte, viajó a mediados de abril a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Tras su encuentro, Yakarta señaló: "Hemos logrado resultados bastante buenos, lo que nos permitirá aumentar nuestras reservas de crudo".

Los dos gigantes asiáticos, India y China, fueron de los pocos países que mantuvieron la compra de crudo ruso una vez empezada la campaña militar contra Kiev.