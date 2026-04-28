ONU lanza mecanismo para facilitar transporte terrestre en O.Medio ante bloqueo en Ormuz

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril. ( EFE )

La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció un "observatorio en línea" para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, que ha aumentado en los últimos dos meses por el bloqueo que la guerra en Irán ha causado en el estrecho de Ormuz.

La medida, anunciada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduanas de 12 países de la región, busca "aportar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de mercancías", indicó un comunicado de la organización.

Tras la reducción en más del 90 % del número de buques que pasaban antes del conflicto por Ormuz, se ha incrementado el transporte de contenedores de carga por camión desde Catar, Emiratos Árabes o Kuwait a puertos saudíes del mar Rojo, principalmente Yeda, donde el flujo de mercancías ha crecido un 140 % desde febrero.

El lamento de Guterres

En la víspera del anuncio, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz y alertó de que la interrupción del tráfico marítimo en esa vía estratégica "amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial".

Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima organizado por Baréin, país que ejerce la presidencia del órgano este mes, el diplomático portugués instó a las partes a reabrir el estrecho y "dejar pasar a los buques sin discriminación".

Las exigencias de Catar

Catar exigió este martes que Estados Unidos e Irán trabajen por una "solución integral" que garantice la seguridad en el golfo Pérsico, e insistió en que el estratégico estrecho de Ormuz "debe ser abierto hoy mismo sin previa condición de ninguna parte".

"El estrecho no debería haber sido utilizado desde el principio (como arma militar). La reapertura de Ormuz no debe formar parte de la batalla y vemos que debe ser reabierto hoy sin previa condición de ninguna parte", dijo el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

"Es un tema claro. Ormuz no debe ser usado como elemento de presión", recalcó en su rueda de prensa semanal.

Al Ansari reiteró que su país "apoya los esfuerzos de Pakistán" en la mediación entre EE. UU. e Irán, pero subrayó que la "solución debe ser integral" y "debe garantizar la seguridad de la zona" del golfo Pérsico, fuente de una quinta parte del comercio de petróleo y gas del mundo.

"No queremos ver el conflicto en un estado de estancamiento y que luego se desate otra vez por motivos políticos o diplomáticos (...) Queremos que se ponga fin a este conflicto y a sus efectos económicos", añadió.