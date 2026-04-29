La Flotilla, rodeada por barcos israelíes, dice haber perdido comunicación con 11 naves

La misión naval zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza. ( FUENTE EXTERNA )

La Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 barcos, ha denunciado la madrugada de este jueves haber sido rodeada y amenazada por naves militares israelíes en aguas internacionales, en su tercer día de navegación rumbo a la Franja de Gaza.

"Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia", asegura la organización en un comunicado.

Asimismo, afirma que se ha perdido la comunicación con 11 naves de la flotilla y que, según medios israelíes, otras 7 han sido interceptadas.

La Global Sumud Flotilla exige a los Gobiernos "actuar ahora" para proteger esta misión y "exigir responsabilidades a Israel" por lo que consideran unas "flagrantes violaciones del derecho internacional" y "por el genocidio continuo" en Palestina.

Situación de la Flotilla en el Mediterráneo

La misión naval zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ahí ayuda humanitaria.

La supuesta interceptación ha sucedido en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, en el que consta un "incidente" con "drones y barcos militares sospechosos".

La Flotilla explicó en sus redes que todo empezó esta noche cuando lanchas militares "identificándose como israelíes", hostigaron a sus naves "apuntando láseres y armas semiautomáticas" hacia la tripulación de la misión naval.

"Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas", explicó la Flotilla en su cuenta de X.

La organización también denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas.

La Flotilla difundió en X un mensaje transmitido por radio desde las embarcaciones militares a las de la flotilla, donde se escucha a alguien identificarse como "FDI", las siglas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Están obligados a cambiar su rumbo (...) Cualquier intento de alcanzar Gaza pone su seguridad en riesgo y no deja a las FDI ninguna otra opción que tomar todas las medidas a nuestra disposición para hacer cumplir el bloqueo naval legal" a la Franja, dice la retransmisión radiofónica.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio que recabe información sobre estos hechos con las autoridades israelíes y griegas, según avanzan los medios locales.